Нетаньяху вновь пообещал аннексировать поселения в Иорданской долине

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь пообещал распространить израильский суверенитет на части Западного берега реки Иордан в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря.

"Я распространю [израильский] суверенитет на Иорданскую долину", - написал премьер в Twitter в среду.

Государственное радио Израиля Kan утверждает, что канцелярия премьера ранее в среду направила в Белый дом запрос на одобрение проведения аннексии еврейских поселений на Западном берегу Иордана еще до назначенных на 2 марта 2020 повторных парламентских выборов в Израиле.

Нетаньяху 8 декабря 2019 года заявил, что намерен добиваться признания Вашингтоном распространения израильского суверенитета на Иорданскую долину. 1 декабря он обсудил свой план аннексии с президентом США Дональдом Трампом по телефону, а на следующий день сообщил на еженедельном заседании израильского правительства, что речь шла об "исторических возможностях на ближайшие месяцы, включая Иорданскую долину в качестве признанной восточной границы Израиля".

Госсекретарь США Майкл Помпео объявил 18 ноября 2019 года, что Вашингтон больше не считает, что еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушают международное право. На следующий день Нетаньяху одобрил законопроект, который после утверждения парламентом распространит израильский суверенитет на район Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря. В ответ на заявление Помпео палестинская сторона заявила, что администрация США не уполномочена отменять международные резолюции, касающиеся поселений.

В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить израильскую поселенческую деятельность на оккупированных территориях. Израиль тогда заявил, что не будет выполнять положения этого документа.