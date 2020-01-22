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В МИД Австрии вновь сообщили о кибератаке на свои системы

Как сообщили в министерстве, пока не произошло какой-либо утечки информации

ВЕНА, 22 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Австрии продолжает подвергаться хакерской атаке, источник которой не установлен. Об этом сообщил в среду Национальному совету (нижняя палата парламента) глава австрийского внешнеполитического ведомства Александер Шалленберг.

"По состоянию на данный момент, речь идет о продолжающейся целенаправленной кибератаке на МИД, чтобы заполучить доступ к информации", - заявил Шалленберг.

По его словам, пока не произошло какой-либо утечки информации, работа системы по предоставлению консульских услуг не находится под угрозой. "Сейчас нет конкретных оснований говорить о том, кто может стоять за этим [атаками]", - добавил министр.

МИД Австрии 4 января заявил о хакерской атаке на его системы и не исключил, что за ней могут стоять другие государства. Впоследствии издание Kronen Zeitung выступило с утверждением, что за кибернападением якобы может скрываться след из Москвы. Тогда МИД республики назвал спекуляциями утверждения о возможной причастности России к этому делу. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский также выразил надежду, что Kronen Zeitung опубликует опровержение своего материала.

МИД пока не смог установить источник атаки. К расследованию привлечены эксперты контрразведки МВД и министерства обороны Австрии. По утверждению издания Oesterreich, которое ссылалось на источники в следствии, за кибератакой на МИД Австрии может стоить группировка Fancy Bear, которая якобы связана с российскими спецслужбами. "Атака продолжается намного дольше, чем об этом известно, и исходит из России", - приводило издание слова следователя.

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АвстрияРоссия
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