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Переговоры о перемирии в Ливии
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Sky: главы МИД граничащих с Ливией стран обсудят в Алжире результаты встречи в Берлине

Встреча состоялась 19 января

ТАСС, 22 января. Встреча представителей государств, граничащих с Ливией, состоится в четверг в Алжире. Об этом в среду сообщил телеканал Sky News Arabia.

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По информации телеканала, "встреча в столице Алжира пройдет на уровне глав внешнеполитических ведомств приграничных с Ливией стран". Предполагается, что в ней примут участие министры иностранных дел шести африканских стран - Алжира, Египта, Нигера, Судана, Туниса и Чада, - а также представители противоборствующих ливийских сторон, Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

Предполагается, что основным вопросом повестки дня станет обсуждение результатов международной конференции по ливийскому урегулированию, прошедшей в минувшее воскресенье в Берлине.

Однако, как сообщил телеканал, представители ПНС заявили, что не смогут принять участия в предстоящей министерской встрече в Алжире. О причинах отказа правительства Сарраджа информации не поступало.

В Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА.

19 января в Берлине прошла конференция по ливийскому урегулированию на уровне глав государств и правительств, в том числе РФ. В итоговом документе участники встречи призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО почти 10 лет назад.

Теги
АлжирГерманияЛивияПереговоры о перемирии в Ливии
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