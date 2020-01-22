Глава Колумбии планирует провести встречу с Гуайдо на полях экономического форума

ДАВОС /Швейцария/, 22 января. /ТАСС/. Президент Колумбии Иван Дуке заявил в среду, что готов провести еще одну встречу с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ), который проходит в Давосе.

"Мы проведем встречу с ним (с Хуаном Гуайдо - прим. ТАСС)", - заявил Дуке, который уже находится в Швейцарии, агентству EFE.

Глава Колумбии также отметил, что Богота продолжит поддерживать Гуайдо, чтобы "увидеть свободную Венесуэлу".

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.