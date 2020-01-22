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Документы в ЦИК Абхазии в первый день предвыборной кампании не подал ни один кандидат

Регистрация инициативных групп, партий и кандидатов продлится до 11 февраля

СУХУМ, 22 января. /ТАСС/. Ни одна инициативная группа по выдвижению кандидата в президенты Абхазии и ни одна политическая партия не обратились в Центральную избирательную комиссию в первый день предвыборной кампании. Об этом ТАСС сообщили в ЦИК Абхазии.

"Сегодня стартовала предвыборная кампания: регистрация инициативных групп и партий, а также выдвижение кандидатов в президенты Абхазии, но в первый день в ЦИК не было ни одного обращения", - сообщила секретарь комиссии Ануш Ходжикян.

Регистрация инициативных групп, партий, а также выдвижение кандидатов в президенты Абхазии в связи с назначенными на 22 марта повторными выборами президента республики будет проходить с 22 января по 11 февраля.

ЦИК Абхазии назначил повторные выборы президента на основании решения кассационной коллегии судей Верховного суда по административным правонарушениям, признавшей итоги выборов главы республики, прошедшие 8 сентября 2019 года, недействительными. После четырехдневных акций протеста оппозиции 12 января президент Рауль Хаджимба написал заявление о сложении с себя полномочий главы государства, на следующий день парламент принял его отставку и назначил и. о. президента премьер-министра Валерия Бганбу.

В соответствии с местным законодательством, выдвижение кандидатов в президенты начинается за 60 и заканчивается за 40 дней до выборов. Право выдвижения кандидатов в президенты принадлежит политическим партиям и группам избирателей. Партия выдвигает кандидата на съезде или на конференции, а при выдвижении кандидата от группы избирателей необходимо создание инициативной группы в количестве не менее 10 человек, которая проходит регистрацию в ЦИК. Для выдвижения кандидата в президенты от группы избирателей требуется, чтобы в его поддержку были собраны не менее 2000, но не более 2500 подписей избирателей независимо от места проживания на территории Абхазии.

Пока о намерении баллотироваться заявили один из лидеров оппозиции, депутат парламента Аслан Бжания и экс-министр внутренних дел Леонид Дзапшба.

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