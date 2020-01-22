Генсек ООН возвестил о четырех угрожающих миру "всадниках апокалипсиса"

ООН, 22 января. /ТАСС/. Четыре "всадника апокалипсиса", которые в данный момент наиболее угрожают миру, - это геополитическая напряженность, климатические изменения, глобальное недоверие и злоупотребление новыми технологиями. Об этом заявил в среду генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, выступая на Генассамблее ООН с докладом об итогах работы организации в 2019 году и задачах на 2020 год.

"Наш мир приближается к точке невозврата. Я вижу четырех "всадников" - четыре надвигающиеся угрозы, которые представляют опасность для прогресса и всего потенциала XXI века", - сказал Гутерриш. "Первый всадник предстает в обличии высочайшей геополитической напряженности", - констатировал он. Генсек отметил, что именно по этой причине "теракты безжалостно собирают новые жертвы, растет ядерная угроза". "Больше людей вынуждены покинуть свои дома из-за войны и преследований, чем когда-либо после Второй мировой войны", - сообщил он.

Во-вторых, по мнению Гутерриша, мировое сообщество "столкнулись с экзистенциальным климатическим кризисом". "Рост [средней мировой] температуры продолжает бить рекорды. Миллионам видов живых существ в ближайшее время будет угрожать вымирание", - предупредил он. "Наша планета горит", - указал глава всемирной организации.

"Третий всадник - это глубокое и растущее глобальное недоверие", - считает генсек. "Как продемонстрировали буквально накануне наши собственные доклады, два человека из трех живут в странах, где выросло неравенство. Снижается доверие к политическим институтам. Женщины требуют равенства прав и свободы от насилия и дискриминации", - перечислил он.

Четвертой глобальной угрозой руководитель ООН назвал "обратную сторону цифрового мира". "Технологический прогресс идет быстрее, чем наши способности ему соответствовать - или даже его осознавать", - признал он. "Несмотря на огромные блага, которые несут новые технологии, происходит злоупотребление ими для совершения преступлений, разжигания ненависти, распространения недостоверной информации, угнетения и эксплуатации людей, а также нарушения частной жизни", - отметил он.

Несмотря на это, Гутерриш обратил внимание и на "некоторые признаки надежды". По его словам, за последний год удалось предотвратить ряд конфликтов, в том числе в Демократической Республике Конго, на Мадагаскаре, в Мали, на Мальдивских островах. Среди конфликтов, где удалось достичь некоторого прогресса в урегулировании, он назвал Йемен, Сирию и Ливию.