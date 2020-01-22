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Экономический форум в Давосе – 2020
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Зеленский заявил, что Украина намерена стать лидером Восточной и Центральной Европы

По словам украинского лидера, нет ничего невозможного

ДАВОС /Швейцария/, 22 января. /ТАСС/. Украина должна стать лидером в Восточной и Центральной Европе. Об этом в среду заявил глава украинского государства Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы программируем себя на позитивные мыли, на амбициозные задачи - стать лидером Восточной Европы и Центральной Европы. Это амбициозные планы. Нет ничего невозможного", - сказал Зеленский.

Зеленский предложил всем "стать инвестором успешной Украины". "Украина - именно то место, где творятся чудеса. Украина должна стать Меккой Восточной Европы и Центральной Европы", - заявил президент, посетовав, что Украина "недофинансирована и недолюблена".

Глава государства заверил, что Украина становится стабильным и предсказуемым бизнес-партнером.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичЭкономический форум в Давосе – 2020
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