{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Зеленский положительно оценил начавшуюся работу с Россией в рамках "нормандского формата"

Украинский лидер отметил, что некоторые договоренности уже удалось воплотить в жизнь
Президент Украины Владимир Зеленский Алексей Большов/ТАСС
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© Алексей Большов/ТАСС

ДАВОС /Швейцария/, 22 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский положительно отозвался о начавшейся работе с Россией в рамках "нормандской четверки" (Германия, Россия, Франция, Украина).

"Очень хорошо, что мы начали говорить с Россией в "нормандском формате", - сказал он, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Зеленский отметил, что некоторые договоренности уже удалось воплотить в жизнь, прежде всего, что касается обмена удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса. "У нас произошел обмен, мы вернули домой с временно оккупированных территорий 75 украинцев, и это очень важно. Мы не смогли пока что полностью прекратить огонь и прекратить терять наших украинцев", - сказал президент.

Между тем, продолжил Зеленский, сам он "видит свет" в вопросе прекращения противостояния в Донбассе. "Я верю в свет, я не хочу думать, что это свет в конце тоннеля. Я просто вижу большой свет впереди и уверен, что если все стороны захотят прекратить войну, она прекратится завтра", - заявил глава украинского государства. Он также отметил, что стороны осознают готовность "прекратить ее [войну] сегодня".

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеЗеленский, Владимир АлександровичЭкономический форум в Давосе – 2020
Реклама на ТАСС
Экономический форум в Давосе – 2020
Зеленский заявил, что Украина намерена стать лидером Восточной и Центральной Европы
По словам украинского лидера, нет ничего невозможного
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС