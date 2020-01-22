Зеленский положительно оценил начавшуюся работу с Россией в рамках "нормандского формата"

ДАВОС /Швейцария/, 22 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский положительно отозвался о начавшейся работе с Россией в рамках "нормандской четверки" (Германия, Россия, Франция, Украина).

"Очень хорошо, что мы начали говорить с Россией в "нормандском формате", - сказал он, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Зеленский отметил, что некоторые договоренности уже удалось воплотить в жизнь, прежде всего, что касается обмена удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса. "У нас произошел обмен, мы вернули домой с временно оккупированных территорий 75 украинцев, и это очень важно. Мы не смогли пока что полностью прекратить огонь и прекратить терять наших украинцев", - сказал президент.

Между тем, продолжил Зеленский, сам он "видит свет" в вопросе прекращения противостояния в Донбассе. "Я верю в свет, я не хочу думать, что это свет в конце тоннеля. Я просто вижу большой свет впереди и уверен, что если все стороны захотят прекратить войну, она прекратится завтра", - заявил глава украинского государства. Он также отметил, что стороны осознают готовность "прекратить ее [войну] сегодня".