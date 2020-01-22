{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Fox: конгрессмен Тулси Габбард подала иск к Хиллари Клинтон за диффамацию

Габбард приняла на свой счет высказанное Клинтон предположение о том, что один из претендентов на пост президента США от Демократической партии "готовится русскими на роль кандидата"

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США от штата Гавайи Тулси Габбард, добивающаяся выдвижения кандидатом на пост президента страны от Демократической партии, подала иск к экс-госсекретарю США Хиллари Клинтон, обвинив ее в распространении порочащих сведений. Как сообщила в среду телекомпания Fox Business, поводом для иска стало высказанное Клинтон в интервью в октябре прошлого года предположение о том, что один из претендентов на пост президента США от Демократической партии "готовится [русскими] на роль кандидата". Имени Клинтон не назвала, однако Габбард приняла это высказывание на свой счет.

"Клинтон лгала о Тулси Габбард, - приводит телекомпания выдержку из документов, поданных адвокатами Габбард в окружной суд Нью-Йорка. - Она действовала публично, недвусмысленно и явно с недобрыми намерениями. Тулси пострадала от лжи Клинтон, и ущерб нанесен американской демократии".

Как напомнила телекомпания, сразу после интервью Клинтон в защиту Габбард высказался как ее соперник в борьбе за выдвижение кандидатом на пост президента от Демократической партии сенатор Берни Сандерс, так и президент США Дональд Трамп, который на встрече с журналистами в конце октября отметил, что "все, кто ей [Клинтон] противостоят, являются российскими агентами".

Согласно опубликованным в среду результатам опроса о популярности претендентов в кандидаты на пост президента США от Демократической партии, проведенного телекомпанией CNN 16-19 января с участием 1156 человек, Тулси Габбард не набрала и 1%, в то время как сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса поддержали 27% опрошенных, а экс-вице-президента США Джозефа Байдена - 24%. Степень погрешности результатов оценивается в плюс-минус 3,4%.

Теги
СШАКлинтон, Хиллари
Реклама на ТАСС
Экономический форум в Давосе – 2020
Зеленский заявил, что Украина намерена стать лидером Восточной и Центральной Европы
По словам украинского лидера, нет ничего невозможного
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС