Fox: конгрессмен Тулси Габбард подала иск к Хиллари Клинтон за диффамацию

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США от штата Гавайи Тулси Габбард, добивающаяся выдвижения кандидатом на пост президента страны от Демократической партии, подала иск к экс-госсекретарю США Хиллари Клинтон, обвинив ее в распространении порочащих сведений. Как сообщила в среду телекомпания Fox Business, поводом для иска стало высказанное Клинтон в интервью в октябре прошлого года предположение о том, что один из претендентов на пост президента США от Демократической партии "готовится [русскими] на роль кандидата". Имени Клинтон не назвала, однако Габбард приняла это высказывание на свой счет.

"Клинтон лгала о Тулси Габбард, - приводит телекомпания выдержку из документов, поданных адвокатами Габбард в окружной суд Нью-Йорка. - Она действовала публично, недвусмысленно и явно с недобрыми намерениями. Тулси пострадала от лжи Клинтон, и ущерб нанесен американской демократии".

Как напомнила телекомпания, сразу после интервью Клинтон в защиту Габбард высказался как ее соперник в борьбе за выдвижение кандидатом на пост президента от Демократической партии сенатор Берни Сандерс, так и президент США Дональд Трамп, который на встрече с журналистами в конце октября отметил, что "все, кто ей [Клинтон] противостоят, являются российскими агентами".

Согласно опубликованным в среду результатам опроса о популярности претендентов в кандидаты на пост президента США от Демократической партии, проведенного телекомпанией CNN 16-19 января с участием 1156 человек, Тулси Габбард не набрала и 1%, в то время как сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса поддержали 27% опрошенных, а экс-вице-президента США Джозефа Байдена - 24%. Степень погрешности результатов оценивается в плюс-минус 3,4%.