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Переговоры о перемирии в Ливии

Армия Хафтара заявила, что сбила турецкий беспилотник в Триполи

По словам военных, дрон готовился атаковать позиции армии

КАИР, 22 января. /ТАСС/. Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара сбила в среду турецкий ударный беспилотник, который готовился атаковать ее позиции в районе Триполи. Об этом говорится в заявлении главного командования ВС, размещенном на его странице в Twitter.

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"Расчеты ПВО Ливийских арабских вооруженных сил открыли огонь по вылетевшему с авиабазы Митига турецкому беспилотнику и сбили в небе над Триполи, когда он пытался атаковать позиции армии", - указывается в коммюнике.

Митига - военный аэродром, который давно принимает внутренние и международные рейсы, поскольку главный аэропорт Триполи серьезно пострадал во время столкновений июля 2014 года между вооруженными формированиями лояльной ЛНА "Зинтанской бригады" и происламистским альянсом "Рассвет Ливии". Тогда в боях практически полностью была уничтожена инфраструктура этого транспортного узла: 90% самолетов оказались повреждены или сожжены, была разрушена контрольно-диспетчерская вышка, взлетно-посадочная полоса требовала капитального ремонта.

Ранее в среду поступала информация, что Митига подверглась ракетному удару, после чего аэропорт прекратил принимать и отправлять все рейсы, а воздушное пространство над Триполи было закрыто. Официальный представитель вооруженных формирований заседающего в столице Правительства национального согласия (ПНС) полковник Мухаммед Кануно обвинил в причастности к атаке ЛНА, утверждав, что по воздушной гавани было запущено шесть ракет из установки залпового огня типа "Град". В то же время, как указал Кануно, подобные действия "представляют серьезную угрозу воздушному движению и нарушают соглашение о прекращении огня между сторонами".

Теги
ЛивияХафтар, ХалифаПереговоры о перемирии в Ливии
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