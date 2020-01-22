Зеленский пообещал новый обмен пленными с Донбассом

ДАВОС /Швейцария/, 22 января. /ТАСС/. Украина ведет работу по подготовке нового обмена пленными с республиками Донбасса. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Отвечая на вопрос, когда ждать следующего обмена пленными, Зеленский ответил: "Хотим, честно. Как-нибудь договоримся".

По словам Зеленского, Киев ведет переговоры по двум направлениям. "У нас два трека: мы говорим в "нормандском формате", говорить будем с российской делегацией".

Журналисты также пытались задать вопросы о том, состоится ли в Израиле встреча Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным и приедет ли он на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москву. Однако на эти вопросы Зеленский не ответил.