Посольство России призвало Эстонию дать агентству Sputnik возможность работать

ТАЛЛИН, 22 января. /ТАСС/. Посольство РФ в Эстонии призвало власти страны вспомнить о своих международных обязательствах и дать возможность сотрудникам эстонского бюро агентства Sputnik (принадлежит МИА "Россия сегодня") вернуться к исполнению своих профессиональных обязанностей. Об этом диппредставительство сообщило в распространенном в среду заявлении.

Как отметило посольство, "с 1 января в результате неприкрытого давления эстонских властей прекращена деятельность таллинского бюро российского информационного агентства "Спутник". Многотысячная аудитория зрителей и слушателей этого канала лишилась возможности получать объективную, отвечающую всем канонам журналистской этики информацию".

"С нашей стороны уже неоднократно давалась оценка столь беспрецедентным мерам по затыканию рта неугодным журналистам, - добавило посольство. - Об этом же только что в ходе пресс-конференции по итогам 2019 года говорил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, выразивший возмущение действиями в отношении "Спутник-Эстония" со стороны государства-члена ЕС, которые идут вразрез с декларируемыми и защищаемыми в Европе ценностями".

Диппредставительство отметило, что с подобной оценкой согласны и многие граждане Эстонии. "Особенно ярко это высветил опрос в ходе одной из популярных телепередач Эстонской теле- и радиовещательной корпорации, 90% участников которого квалифицировали ситуацию со "Спутником" как проявление цензуры", - указано в сообщении.

"Не остались в стороне представители многих международных организаций, - добавило диппредставительство. - С соответствующими призывами к эстонским властям обратились генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович, Европейская федерация журналистов".

"Хотелось бы, чтобы эстонская сторона вспомнила о взятых на себя международных обязательствах по обеспечению свободы слова, дав возможность сотрудникам ИА "Спутник-Эстония" вернуться к исполнению своих профессиональных обязанностей", - резюмировало посольство.

Ситуация вокруг Sputnik в Эстонии

Ситуация вокруг эстонского бюро Sputnik обострилась осенью, когда местные филиалы зарубежных банков заморозили переводы средств на нужды бюро, а арендодатель потребовал, чтобы сотрудники агентства до конца февраля покинули помещение в Таллине. В МИА "Россия сегодня" позднее заявили, что эстонские власти грозят работникам Sputnik уголовными делами, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В Таллине объясняли это санкциями, которые могут грозить сотрудникам агентства из-за внесения в европейский черный список гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. С 1 января сотрудники эстонского бюро агентства Sputnik из-за давления властей были вынуждены разорвать трудовые отношения с этой организацией.

Президент России Владимир Путин назвал давление на Sputnik в Эстонии удивительным цинизмом. Арлем Дезир призвал власти республики воздержаться от ограничений в отношении журналистов агентства. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу пообещал дать уполномоченному ОБСЕ по вопросам свободы СМИ исчерпывающие объяснения относительно ограничений в работе российского новостного агентства.