Глава МИД Италии покинул пост лидера "Движения "5 звезд"

РИМ, 22 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Луиджи Ди Майо покинул пост руководителя "Движения "5 звезд", входящего в правящую коалицию Италии. Об этом он сам объявил в среду в Риме во время публичного мероприятия, которое транслировалось в прямом эфире на его странице в Facebook.

"Я считаю свою задачу выполненной. Теперь наступает новый этап для "Движения", когда необходимо выработать модель страны на будущее", - заявил Ди Майо.

"За время, что я возглавлял наше "Движение", я сделал все, чтобы оно росло, защищая его от оппортунистов и предателей. Я верю в вас и в того, кто придет после меня", - продолжил он. Ди Майо отметил, что, родившись как "уникальный, фантастический проект", который объединил людей без какого-то управленческого опыта, "Движение" сумело "сформировать два правительства, указать отличного премьер-министра и собрать команду министров и заместителей". "Худшие враги - те, о которых ты и представить не можешь. В нашем "Движении" есть те, кто работает не на общее благо, а на личное видение. Они никогда не предлагают решений, но ведут к разрушению", - сказал Ди Майо. Министр выразил уверенность, что "Движение" должно идти вперед, оставаясь у власти весь положенный срок. "Чтобы чего-то добиться, нужно время", - указал он.

Ди Майо возглавил "Движение" в 2017 году, когда его основатель комик и блогер Беппе Грилло, который никогда сам никуда не баллотировался, решил самоустраниться. Кандидатура Ди Майо была одобрена в ходе голосования на специальной онлайн-платформе сторонников партии. На политического лидера, который на протяжении последних полутора лет занимал ключевые посты в правительстве, возлагают ответственность за неудачи партии на последних региональных и европейских выборах, а также за заметное падение ее популярности.

Падение "Движения"

По авторитету партии, которая родилась в 2007 году как альтернативная всем традиционным политическим силам, ударил сначала альянс с партией "Лига". Их коалиционное правительство проработало чуть более года, и сотрудничество закончилось скандальным разрывом в августе прошлого года. С тех пор стороны постоянно обмениваются взаимными обвинениями. Для сохранения власти и во избежании досрочных выборов, которые не принесли бы ожидаемых результатов, "Движение" пошло на союз с бывшими оппонентами из Демократической партии (ДП). На основе нового альянса было создано нынешнее правительство. Примечательно, что во время совместного управления на национальном уровне "пятизвездные" соперничали с "Лигой" на выборах в регионах. Попытка выдвинуть единого кандидата от "Движения" и ДП в губернаторы Умбрии обернулась сокрушительным поражением (выборы прошли одновременно с голосованием в ЕП).

26 января в крупной области Эмилия-Романья и южной Калабрии ожидаются выборы в местные органы управления. Результаты этого голосования, особенно в Эмилии-Романье, неизбежно будут иметь последствия для правящей коалиции. Хотя премьер-министр Джузеппе Конте уверен в устойчивости правительства и не считает данные выборы оценкой его деятельности. В любом случае основная борьба разворачивается между кандидатами от левого центра (ДП) и правоцентристской коалиции в составе партий "Лига", "Вперед, Италия" и "Братья Италии". Кандидат от "Движения" считается бесперспективным аутсайдером.

Комментируя решение Ди Майо, премьер-министр Джузеппе Конте, который не является членом "Движения", ранее сказал, что "если такое решение принято, то сделано это со всей ответственностью". "В личном плане я о нем [решении] сожалею", - сказал он. Премьер считает, что Ди Майо вынудили пойти на такой шаг.