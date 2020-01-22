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Полиция применила водометы и слезоточивый газ против демонстрантов в центре Бейрута

Протесты начались после утверждения нового состава правительства во главе с Хасаном Диабом

БЕЙРУТ, 22 января. /ТАСС/. Полицейские формирования по борьбе с беспорядками применили в среду водометы и слезоточивый газ против активистов протестного движения в центре Бейрута. В заявлении, распространенном пресс-службой Управления внутренней безопасности, сообщается, что столкновения спровоцировали группы агрессивно ведущих себя демонстрантов, которые стали забрасывать стражей порядка камнями на подступах к парламентскому дворцу на площади Пляс Этуаль.

"Мы призываем всех мирных участников уличных акций покинуть центральную часть города, где сейчас применяются спецсредства против зачинщиков беспорядков", - говорится в документе.

Волна уличных протестов в Бейруте последовала за утверждением нового состава правительства во главе с премьер-министром Хасаном Диабом. Лидеры протестующих объявили, что будут продолжать кампанию гражданского неповиновения с целью усилить давление на правящие круги. "Мы требуем создания переходного правительства из независимых фигур, роспуска парламента и проведения досрочных выборов", - заявил один из активистов по имени Самир аль-Хури.

Между тем премьер Диаб сообщил в среду, что созданное им правительство "отвечает чаяниям протестующих народных масс". По его словам, в состав кабинета входят шесть министров, представляющих протестное движение.

18 января в городе произошли ожесточенные столкновения между полицейскими спецформированиями и демонстрантами, в результате которых пострадало порядка 400 активистов и 147 полицейских. По требованию президента Ливана Мишеля Ауна армейские подразделения пришли на помощь полиции и взяли под контроль центральные районы города, чтобы пресечь погромы учреждений, банков и торговых фирм.

Теги
ЛиванДиаб, Хасан
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