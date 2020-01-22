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Brexit
Обновлено 

Sky: британский парламент утвердил законопроект о Brexit

Теперь билль должен получить формальное одобрение королевы Елизаветы II
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон EPA-EFE/JESSICA TAYLOR/UK PARLIAMENT
Описание
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© EPA-EFE/JESSICA TAYLOR/UK PARLIAMENT

ЛОНДОН, 22 января. /ТАСС/. Законопроект о Brexit, подготовленный правительством премьер-министра Бориса Джонсона, получил в среду одобрение обеих палат британского парламента. Как сообщает телеканал Sky News, Палата лордов оказалась вынуждена утвердить документ после того, как ранее в среду Палата общин отвергла все предложенные пэрами поправки.

Теперь, чтобы приобрести силу закона, билль должен получить формальное одобрение Ее Величества королевы Елизаветы II. Великобритания должна покинуть ЕС 31 января.

Теги
Елизавета II (королева Великобритании)ВеликобританияBrexit
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