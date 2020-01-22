Sky: британский парламент утвердил законопроект о Brexit

ЛОНДОН, 22 января. /ТАСС/. Законопроект о Brexit, подготовленный правительством премьер-министра Бориса Джонсона, получил в среду одобрение обеих палат британского парламента. Как сообщает телеканал Sky News, Палата лордов оказалась вынуждена утвердить документ после того, как ранее в среду Палата общин отвергла все предложенные пэрами поправки.

Теперь, чтобы приобрести силу закона, билль должен получить формальное одобрение Ее Величества королевы Елизаветы II. Великобритания должна покинуть ЕС 31 января.