{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отставка помощника Трампа Майкла Флинна

Сторона защиты просит приговорить экс-помощника Трампа Флинна к условному сроку

В ходатайстве адвокаты сослались на то, что суд должен учесть историю его жизни и принесенные им жертвы

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Адвокаты бывшего помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна просят суд приговорить их подзащитного к условному сроку и общественным работам. С соответствующим ходатайством стороны защиты корреспондент ТАСС ознакомился в среду в базе данных федерального суда Вашингтона.

На эту тему
Судебные процессы в отношении лиц из окружения Дональда Трампа

"Учитывая всю историю (жизни) этого человека и (принесенных им) жертв, суд должен приговорить его не более чем к условному наказанию", - говорится в документе.

В начале января обвинение просило суд приговорить экс-помощника Трампа к тюремному заключению сроком до шести месяцев. Вынесение приговора намечено на 27 февраля.

Дело Флинна рассматривается в рамках расследования приписываемого РФ вмешательства в выборы президента США в 2016 году. В феврале 2018 года Флинн был вынужден уйти в отставку из-за того, что не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, который в то время был послом РФ в США. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

Расследованием инкриминируемых России попыток вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году занимался около двух лет спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором Мюллер признал, что расследование не выявило сговора Трампа с Москвой. Он утверждал при этом, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании.

Теги
СШАФлинн, МайклОтставка помощника Трампа Майкла Флинна
Реклама на ТАСС
Изъятые деньги окружения Януковича переведены из банка Порошенко на счета Ощадбанка
Речь идет о 247,4 млн гривен
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС