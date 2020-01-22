Сторона защиты просит приговорить экс-помощника Трампа Флинна к условному сроку

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Адвокаты бывшего помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна просят суд приговорить их подзащитного к условному сроку и общественным работам. С соответствующим ходатайством стороны защиты корреспондент ТАСС ознакомился в среду в базе данных федерального суда Вашингтона.

"Учитывая всю историю (жизни) этого человека и (принесенных им) жертв, суд должен приговорить его не более чем к условному наказанию", - говорится в документе.

В начале января обвинение просило суд приговорить экс-помощника Трампа к тюремному заключению сроком до шести месяцев. Вынесение приговора намечено на 27 февраля.

Дело Флинна рассматривается в рамках расследования приписываемого РФ вмешательства в выборы президента США в 2016 году. В феврале 2018 года Флинн был вынужден уйти в отставку из-за того, что не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, который в то время был послом РФ в США. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

Расследованием инкриминируемых России попыток вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году занимался около двух лет спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором Мюллер признал, что расследование не выявило сговора Трампа с Москвой. Он утверждал при этом, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании.