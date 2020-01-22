Глава фракции "Слуга народа" усомнился в существовании силового плана возвращения Донбасса

КИЕВ, 22 января. /ТАСС/. Глава президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия усомнился в том, что Украина располагает планом силового возвращения Донбасса.

"Я не думаю, что есть такой план. У нас все усилия последних шести месяцев направлены на исключительно мирное урегулирование", - сказал он в среду, общаясь с российскими журналистами в кулуарах Международного экономического форума в Давосе.

По словам Арахамии, для разрешения конфликта в Донбассе необходимо соблюдать полное прекращение огня. "Мы все должны понимать, что там стреляют каждый день, там каждый день с обоих сторон погибают люди, - продолжил он. - Поэтому будем делать все, что от нас зависит на политическом уровне, чтобы остановить, в первую очередь, прекратить огонь и после этого совместно наработать дальнейшие шаги".

Во вторник, 21 января, заместитель главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос заявил, что Киев не исключает вариант силового возвращения контроля над Донбассом и призвал быть готовым к такой ситуации.