СМИ: завершить процедуру импичмента прямо сейчас и оправдать Трампа готовы 45 сенаторов

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Сорок пять сенаторов-республиканцев готовы прямо сейчас завершить проводимый в верхней палате Конгресса США судебный процесс в рамках импичмента президента Дональда Трампа и оправдать его. Об этом заявил член Сената Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки) в опубликованном в среду интервью газете The Washington Post.

Отвечая на вопрос, сколько сенаторов-республиканцев готовы прямо сейчас прекратить разбирательство и оправдать президента, он ответил: "Их 45, примерно пять-восемь (законодателей) еще хотят услышать (от запустивших процедуру импичмента демократов) чуть больше (информации)". "Я хочу положить конец (этому процессу), но пока недостаточно голосов для этого", - отметил Пол. Он добавил, что продолжит убеждать своих коллег присоединиться к нему и в кратчайшие сроки проголосовать за досрочное завершение процедуры разбирательства и оправдание главы государства. Для этого необходимо простое большинство, которым обладают республиканцы в верхней палате.

В ночь на среду Сенат одобрил резолюцию, которая позволит верхней палате Конгресса провести процесс в ускоренном режиме. У юристов, которые защищают Трампа, и у выбранных демократами в Палате представителей обвинителей будет по 24 часа в течение трех рабочих дней на предоставление своих аргументов. Затем 16 часов отводится в целом на то, чтобы стороны ответили на вопросы сенаторов. Этот процесс не ограничен количеством рабочих дней.

После этого должны состояться четырехчасовые дебаты, цель которых - определить, нужно ли вызывать на процесс свидетелей и запрашивать какие-либо дополнительные документы. Если свидетели не будут вызваны, Сенат проголосует по каждой из двух статей обвинения: злоупотребление властью и создание препятствий расследованию, которое проводил Конгресс.

В сентябре 2019 года Палата представителей с подачи демократов объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Поводом для начала разбирательства послужили предположения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе американской администрации избраться на второй срок в 2020 году. Две статьи обвинения против Трампа были утверждены демократами 18 декабря.

Теперь Сенат будет выполнять функции присяжных, а Палата представителей фактически выступит стороной обвинения. Руководить процессом будет глава Верховного суда США. Для отстранения президента от должности необходима поддержка не менее двух третей сенаторов (67 голосов). При нынешнем составе Сената вероятность такого развития событий фактически равна нулю, так как республиканцы занимают в верхней палате 53 места из 100.