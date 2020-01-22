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Помпео подтвердил, что скоро посетит Украину

Поездка состоится "в недалеком будущем", отметил госсекретарь США

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео планирует в скором времени посетить Украину, которую он назвал "страной, находящейся на границе между демократией и тиранией". Об этом он заявил в среду в интервью Bloomberg TV.

"Да, я собираюсь поехать туда и намерен сделать это в недалеком будущем, - сказал он. - У меня была запланирована поездка, но возникли проблемы на Ближнем Востоке, которыми я должен был заниматься. Эти проблемы еще не решены и предстоит сделать еще многое, но я посещу Украину в скором времени".

Украина, по утверждению госсекретаря США, "находится на границе между демократией и тиранией в самой восточной части Европы". США, продолжал он, "взяли обязательства по оказанию ей помощи по целому ряду вопросов с тем, чтобы она оставалась в безопасности в качестве суверенного государства". "Мы повсюду заботимся о демократии, - добавил он. - Они - крупные торговые партнеры США, Америка заинтересована в Украине по целому ряду причин и, как я считаю, те ресурсы, которые мы привлекли для этого, отражают уровень нашей заинтересованности".

Украина, заявил далее госсекретарь США, "находится под колоссальной силы нажима со стороны России" и президент США Дональд Трамп "предпринял те меры по противодействию России, которые не использовал президент Барак Обама". "Мы предоставили оборонительное оружие украинцам с тем, чтобы они могли себя защищать, - сказал он. - Мы поддерживаем нового лидера - президента Владимира Зеленского в его усилиях по искоренению коррупции и укреплению демократии и мы продолжает действовать таким образом".

По данным интернет-портала BuzzFeed, который ссылается на источники в дипломатическом ведомстве США, Майкл Помпео посетит Украину с визитом 31 января и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это будет первая встреча высокопоставленного представителя США с украинским лидером с момента запуска процедуры импичмента в отношении Дональда Трампа.

В сентябре 2019 года Палата представителей с подачи демократов объявила о запуске процедуры импичмента Трампа. Поводом для начала разбирательства послужили предположения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления Зеленского с целью побудить Киев помочь главе американской администрации избраться на второй срок в 2020 году. Две статьи обвинения против Трампа были утверждены демократами еще 18 декабря. Во вторник процедура импичмента началась в Сенате Конгресса США.

Теги
Обама, БаракУкраинаСШАРоссияТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Зеленский, Владимир Александрович
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