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Американские беспилотники MQ-9 временно перебросили из Польши в Румынию

Дроны работают за пределами Польши с мая 2018 года

БУХАРЕСТ, 22 января. /ТАСС/. Американские беспилотники MQ-9 Reaper временно перемещены в Румынию. Об этом сообщило в среду Командование ВВС США в Европе.

"Беспилотники MQ-9 Reaper, персонал и вспомогательное оборудование со 2-м отрядом 52-й экспедиционной операционной группы с авиабазы в Мирославеце (Польша) временно перемещены на 71-ю авиабазу в Кымпия-Турзий (Румыния) для поддержки ряда операций на континенте с целью оказания помощи союзникам по НАТО, - указывается в сообщении. - Это включает операции в холодную погоду и участие в различных учениях в регионе".

Эти беспилотники работают за пределами Польши с мая 2018 года и уже во второй раз развернуты в Кымпия-Турзий. Впервые они были размещены здесь в июле-августе 2019 года, когда на базе в Мирославеце строилась взлетно-посадочная полоса. Как ожидается, MQ-9 Reaper будут находиться в Румынии до начала весны. "Этот шаг был полностью скоординирован с правительством Румынии", - подчеркивает Командование ВВС США в Европе.

ВВС США уже построили на авиабазе в Кымпия-Турзий (уезд Клуж) ангар для беспилотников, отмечает публикация T-Intelligence, добавляя, что американское Минобороны потратило $3 млн за последние два года на модернизацию этого объекта.

MQ-9 Reaper, спроектированные на основе известной модели MQ-1 Predator, предназначены для поиска и нейтрализации целей, а также для сбора информации, пишет T-Intelligence. В Румынии беспилотники будут выполнять задачи по сбору информации, наблюдению и воздушной разведке, скорее всего, в зоне Черного моря и на востоке Украины. Они уже были неоднократно замечены в районе Донбасса и Луганска.

Вес MQ-9 Reaper - 2,22 тонны, автономия полета - 1850 километров, максимальная высота - 15240 метров, максимальная скорость - 370 километров в час. Беспилотник оснащен пропеллером с четырьмя лопастями и производится компанией General Atomics Aeronautical Systems. Первый полет MQ-9 Reaper совершил 19 лет назад.

Теги
СШАРумынияПольша
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