Оппозиция Венесуэлы призвала граждан выйти на улицы 23 января

КАРАКАС, 22 января. /ТАСС/. Представители венесуэльской оппозиции в среду призвали граждан страны принять участие в манифестациях, намеченных на четверг, 23 января. Об этом сообщил первый вице-президент Национальной ассамблеи (однопалатного парламента, который контролируется оппозицией) Хуан Пабло Гуанипа во время пресс-конференции в Каракасе.

"У нас есть упорство, чтобы бороться всеми средствами для спасения демократии. Завтра [23 января] мы приглашаем вас присоединиться к нам", - заявил политик, чьи слова приводит газета El Nacional.

Оппозиционер также пригласил жителей Каракаса присоединиться к маршу протеста, который запланирован на 28 января.

По данным газеты, оппозиция Боливарианской Республики запланировала 100 мероприятий по всей стране.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года оппозиционер Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза.

Президент Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия, Турция.