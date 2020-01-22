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Палестино-израильский конфликт

СМИ: Белый дом против аннексии Израилем Иорданской долины до объявления "сделки века"

Изарильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, чтобы будет добиваться проведения голосования в Кнессете по аннексии Иорданской долины на следующей неделе

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. США выступают против объявления Израилем суверенитета над частью Западного берега реки Иордан в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря до оглашения Белым домом так называемой сделки века - американского плана урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает в среду новостной портал Axios со ссылкой на представителя вашингтонской администрации

"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, чтобы будет добиваться проведения голосования в Кнессете по аннексии Иорданской долины на следующей неделе, однако позиция Белого дома снижает шансы на это, - отмечает издание. - Администрация [президента США Дональда] Трампа четко донесла свою позицию до израильского правительства, и Нетаньяху в курсе того, что США не желают каких-либо шагов со стороны Израиля до публикации плана".

Заявления Нетаньяху, обращает внимание портал, во многом вызвано посещением Иорданской долины его главным оппонентов на повторных парламентских выборах 2 марта, лидером центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем. Ганц пообещал аннексировать данные территории "в координации с международным сообществом" в случае победы.

Старший советник президента США Джаред Кушнер, считающийся одним из разработчиков "сделки века", должен был провести отдельные встречи с Нетаньяху и Ганцем в рамках пятого Всемирного форума памяти Холокоста (пройдет 23 января в Иерусалиме - прим. ТАСС), однако отменил поездку из-за якобы плохих погодных условий.

В конце июня 2019 года Белый дом опубликовал документ с экономическими аспектами плана урегулирования палестино-израильского конфликта. Он предусматривает, в частности, инвестиции в Палестину и соседние страны в размере 50 млрд долларов. 25-26 июня в столице Бахрейна прошла международная встреча, посвященная экономическим аспектам сделки. Палестинская администрация и ряд арабских стран бойкотировали мероприятие, посчитав подобный подход неуместным. Политическую составляющую "сделки века" США пока не объявили.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая 2 октября на ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что американская инициатива нацелена на отказ от двухгосударственного решения проблемы.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, БиньяминТрамп, Дональд
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