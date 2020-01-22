Трюдо и Эрдоган обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и катастрофу лайнера в Иране

ОТТАВА, 22 января. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили во время телефонного разговора ситуацию на Ближнем Востоке и ход расследования авиакатастрофы украинского самолета в Иране. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении канцелярии канадского премьера.

"Премьер-министр поблагодарил президента Эрдогана за помощь Канаде со стороны Турции в связи с трагедией [самолета], в том числе за транзит членов семей жертв катастрофы через территорию Турции [в Иран], - отмечается в заявлении. - Лидеры также согласились с тем, что должно быть проведено полное, прозрачное и заслуживающее доверия расследование этой трагедии".

Трюдо и Эрдоган также обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке. Они подчеркнули необходимость избежать эскалацию напряженности и важность продолжить борьбу с "Даиш" (арабское название террористической группировки "Исламское государство"; запрещена в РФ) ради сохранения мира и стабильности во всем регионе.

Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" 8 января потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.