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Выборы президента США - 2020

Блумберг потратил на предвыборную рекламу более $250 млн

Дональд Трамп, добивающийся переизбрания на пост президента США, израсходовал на эти цели около $46 млн, приводит данные компании Advertising Analytica агентство Bloomberg
Майкл Блумберг Drew Angerer/Getty Images
Описание
Майкл Блумберг
© Drew Angerer/Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Экс-мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг, добивающийся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии, уже израсходовал более $250 млн на политическую рекламу. Об этом сообщило в среду информационное агентство Bloomberg со ссылкой на исследование компании Advertising Analytica, которая отслеживает тенденции в затратах на рекламу в ходе избирательных кампаний.

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По ее данным, Майкл Блумберг, с самого начала своей кампании заявивший о том, что будет финансировать ее из личных средств, потратил $209,3 млн на рекламу на телевидении, $13,7 млн - на рекламу на кабельных каналах, $1,1 млн на рекламу по радио и $27,2 млн на рекламу на цифровых платформах. Расходы Блумберга на $116 млн превышают сумму, затраченную на политрекламу другим претендентом на выдвижение кандидатом на пост президента от Демократической партии - миллиардером из Калифорнии Томом Стейером и более чем в восемь раз превышают расходы на политрекламу сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, направившего на эти цели $26,8 млн.

Дональд Трамп, добивающийся переизбрания на пост президента, затратил на политрекламу около $46 млн.

Имя кандидата от Демократической партии США на выборах 2020 года будет названо на национальном съезде партии, который состоится 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой предвыборный съезд с 24 по 27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.

Теги
СШАТрамп, ДональдСандерс, БерниБлумберг, МайклВыборы президента США - 2020
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