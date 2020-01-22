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Суд на Украине обязал кабмин утвердить реестр памятников Великой Отечественной войны

Представитель Харьковского горсовета пояснил, что отсутствие реестра препятствует осуществлять полномочия, возложенные законом на органы местного самоуправления в вопросе названий или переименований

КИЕВ, 23 января. /ТАСС/. Окружной административный суд Киева по иску Харьковского городского совета обязал кабинет министров Украины утвердить Единый реестр памятников Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета Харькова.

"Кабинет министров Украины обязан утвердить Единый национальный реестр памятников Второй мировой войны 1939-1945 годов. Такое решение принял 22 января Окружной административный суд города Киева по иску Харьковского городского совета к кабинету министров Украины", - говорится в сообщении.

На суде представитель Харьковского горсовета пояснил, что отсутствие реестра препятствует осуществлять полномочия, возложенные законом на органы местного самоуправления в вопросе названий или переименований улиц, проспектов для увековечивания победы над нацизмом, в частности, памяти советского маршала Георгия Жукова.

Мэр Харькова Геннадий Кернес в среду, 22 января, распорядился подготовить проект решения о возвращении одному из городских проспектов имени Жукова, который был переименован в 2016 году в рамках так называемой кампании по декоммунизации.

После государственного переворота на Украине зимой 2014 года новые власти во главе с президентом Петром Порошенко начали проводить политику "декоммунизации". В рамках этого процесса власти Украины изменили названия более 900 населенных пунктов, а также около 50 тыс. улиц, площадей и других топонимических объектов. Кроме того, были демонтированы более 2 тыс. памятников советским деятелям.

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Украина
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