{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Brexit

Джонсон заявил, что Великобритания готова к выходу из ЕС 31 января

На Даунинг-стрит подчеркивают, что стороны успеют соблюсти все необходимые формальности

ЛОНДОН, 23 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверен в том, что после утверждения законопроекта о Brexit обеими палатами парламента страны королевство готово покинуть ЕС в намеченный срок - 31 января. Соответствующее заявление главы правительства было в среду вечером распространено премьерской канцелярией на Даунинг-стрит, 10.

"Парламент принял законопроект о выходе из Евросоюза, и это означает, что Соединенное Королевство покинет ЕС 31 января и будем идти вперед как единое целое. Временами казалось, что мы никогда не пересечем финишную черту Brexit, но наконец-то у нас это получилось", - сказал Джонсон, призвав положить конец распрям между сторонниками и противниками Brexit и сосредоточиться на решении насущных проблем королевства, борьбе с преступностью и улучшению работы больниц.

После того, как в среду вечером билль о Brexit вслед за Палатой общин был утвержден Палатой лордов британского парламента, его должна подписать королева Елизавета II. Ожидается, что это произойдет уже в четверг или пятницу, после чего документ, оговаривающий условия выхода страны из ЕС, приобретет силу закона. Это позволит Великобритании и ЕС ратифицировать соглашение об условиях Brexit, что должно быть сделано в ближайшие дни. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель в пятницу подпишут необходимые документы в Брюсселе, а 29 января соглашение должен будет окончательно утвердить Европарламент.

На Даунинг-стрит подчеркивают, что стороны успеют соблюсти все необходимые формальности, и Великобритания будет готова покинуть ЕС к 23:00 31 января по местному времени (02:00 1 февраля мск).

Теги
Елизавета II (королева Великобритании)ВеликобританияМишель, ШарльBrexitДжонсон, БорисФон дер Ляйен, Урсула
Реклама на ТАСС
Израиль начал процесс передачи Александровского подворья РПЦ
Как сообщил министр по вопросам защиты окружающей среды Израиля Зеев Элькин, Тель-Авив проинформировал российскую сторону о ходе юридического процесса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС