Мадуро опроверг информацию о связи вице-президента Венесуэлы с "Хезболлах"

КАРАКАС, 23 января. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал ложной информацию о том, что вице-президент по вопросам экономики и финансов республики Тарек эль-Айссами имеет связи с ливанской шиитской партией "Хезболлах". Соответствующее заявление он сделал в среду на встрече с представителями национального промышленного сектора.

"Говорят, Тарек [эль-Айссами] из "Хезболлах". Тарек никогда в жизни не знал и не имел контакта с "Хезболлах", являющейся политической партией Ливана", - сказал Мадуро, чье выступление транслировалось по государственному телевидению.

Госсекретарь США Майкл Помпео в прошлом году обвинил иранские власти в оказании влияния на жителей Венесуэлы и других стран Южной Америки. Глава американской дипломатии тогда заявил об активности ливанского движения "Хезболлах" в том числе в этом регионе. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ответ заявил, что страна не поддерживает никаких отношений с шиитским движением.

Отряды "Хезболлах" с 2012 года сражаются в Сирии на стороне правительственных войск. Партия, которая представлена в парламенте Ливана 12 депутатами, признана террористической организацией в США, Израиле и странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Вашингтон, Тель-Авив и арабские нефтедобывающие монархии считают "Хезболлах" орудием иранского вмешательства на Ближнем Востоке. В странах Евросоюза террористическим признается военизированное крыло шиитской партии, а с ее политическими структурами разрешается вступать в контакты.