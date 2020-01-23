Байден отказался участвовать в сделке с администрацией по показаниям в рамках импичмента

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден не станет давать показания в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа в обмен на то, что это же сделает кто-то из ключевых сотрудников вашингтонской администрации. Об этом Байден, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, заявил журналистам в среду на встрече со сторонниками в штате Айова, запись опубликовал телеканал ABC .

Бывшему вице-президенту был задан вопрос о том, готов ли он дать показания, если то же самое сделает кто-то из сотрудников администрации США, к примеру, исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни. Байден ответил, что "этот вопрос имеет смысл". Однако позже он уточнил: "Причина, по которой я бы не пошел на эту сделку, заключается в том, что это вопрос, имеющий конституционное значение". "Они пытаются превратить это в фарс или политический театр, - добавил он, говоря о Трампе и республиканцах. - Я не хочу в этом участвовать".

Ранее Трамп и некоторые законодатели из числа республиканцев заявляли о том, что Байдену следует дать показания. Они отмечали, что вице-президенту необходимо прояснить вопросы, касающиеся работы его сына Хантера Байдена в украинской энергетической компании Burisma. Хантер Байден входил в состав ее руководства. Газета The Washington Post ранее сообщала со ссылкой на источники, что демократы рассматривают возможность пригласить Байдена для дачи показаний. В обмен на это они якобы могли потребовать, чтобы показания дал также кто-то из ключевых сотрудников администрации.

Байден сейчас является одним из наиболее вероятных соперников Трампа на предстоящих в ноябре президентских выборах.