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Начало процедуры импичмента Трампа

Байден отказался участвовать в сделке с администрацией по показаниям в рамках импичмента

По словам бывшего вице-премьера США, причина, по которой он бы не пошел на это, заключается в том, "что это вопрос, имеющий конституционное значение"
Бывший вице-президент США Джо Байден AP Photo/Matt Rourke
Описание
Бывший вице-президент США Джо Байден
© AP Photo/Matt Rourke

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден не станет давать показания в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа в обмен на то, что это же сделает кто-то из ключевых сотрудников вашингтонской администрации. Об этом Байден, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, заявил журналистам в среду на встрече со сторонниками в штате Айова, запись опубликовал телеканал ABC.

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Бывшему вице-президенту был задан вопрос о том, готов ли он дать показания, если то же самое сделает кто-то из сотрудников администрации США, к примеру, исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни. Байден ответил, что "этот вопрос имеет смысл". Однако позже он уточнил: "Причина, по которой я бы не пошел на эту сделку, заключается в том, что это вопрос, имеющий конституционное значение". "Они пытаются превратить это в фарс или политический театр, - добавил он, говоря о Трампе и республиканцах. - Я не хочу в этом участвовать".

Ранее Трамп и некоторые законодатели из числа республиканцев заявляли о том, что Байдену следует дать показания. Они отмечали, что вице-президенту необходимо прояснить вопросы, касающиеся работы его сына Хантера Байдена в украинской энергетической компании Burisma. Хантер Байден входил в состав ее руководства. Газета The Washington Post ранее сообщала со ссылкой на источники, что демократы рассматривают возможность пригласить Байдена для дачи показаний. В обмен на это они якобы могли потребовать, чтобы показания дал также кто-то из ключевых сотрудников администрации.

Байден сейчас является одним из наиболее вероятных соперников Трампа на предстоящих в ноябре президентских выборах.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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