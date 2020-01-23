США надеются, что КНДР после смены главы МИД будет соблюдать решения саммита в Сингапуре

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты надеются, что КНДР в связи с назначением нового главы МИД будет соблюдать договоренности саммита в Сингапуре 2018 года о денуклеаризации. Об этом заявил в среду на брифинге для журналистов представитель Госдепартамента высокого ранга.

"Я не располагаю достаточной информацией, кто кого сменил <...> Опять же, нет всех данных о том, кто он [новый глава МИД КНДР], кого он представляет, - сказал сотрудник ведомства. - Надежда состоит в том, что они понимают важность переговоров и обсуждения тех вещей, о которых мы договорились в Сингапуре. Без переговоров ничего не достичь". "Это в их интересах, мы призываем их к переговорам", - отметил представитель Госдепартамента.

"Президент США остается привержен достижению прогресса. Дипломатия и решения саммита в Сингапуре остаются в центре внимания", - заявил он.

Ранее дипломатические источники в Пхеньяне сообщили ТАСС, что новым главой МИД КНДР назначен Ли Сон Гвон, ранее занимавший пост главы Комитета за мирное объединение Родины. Он сменил на этом посту Ли Ён Хо, который возглавлял министерство с 2016 года. Как заявил 20 января заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов, отвечая на вопрос ТАСС, Москве известно о назначении нового главы северокорейского внешнеполитического ведомства.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп на встрече 30 июня 2019 года в Пханмунджоме договорились возобновить на рабочем уровне консультации по теме денуклеаризации, которые были приостановлены после безрезультатного завершения их саммита в Ханое в феврале 2019 года. В соответствии с этой договоренностью 5 октября 2019 года представители США и КНДР встретились в Стокгольме для обсуждения перспектив нормализации двусторонних отношений, но наладить диалог между Вашингтоном и Пхеньяном до конца 2019 года так и не удалось.