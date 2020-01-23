СМИ: Госдеп назначил спецпосланника для борьбы с влиянием Китая в ООН

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Госдепартамент США учредил новую должность спецпосланника, который будет заниматься противостоянием влиянию Китая в ООН и других международных организациях. Об этом сообщает в среду журнал Foreign Policy со ссылкой на неназванные источники.

Новый пост, по этим данным, займет Марк Лэмберт, который до недавнего времени был спецпосланником по КНДР. Как именно будет называться новая должность, пока не до конца ясно. Так, в одном из вариантов она звучит как "спецпосланник по обеспечению целостности многосторонних институтов". В другом варианте - "спецпосланник по борьбе с враждебным влиянием".

Одной из первых задач Лэмберта станет не допустить избрания на пост генерального директора Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) китайского кандидата Ван Биньин вместо австралийца Фрэнсиса Гарри, срок полномочий которого истекает 30 сентября 2020 года.

Как отмечает журнал, американская администрация решила учредить новую должность спецпосланника, признав, что в последние годы потеряла влияние во многих международных организациях, поскольку перестала уделять им должное внимание. В результате там значительно возросло влияние Китая.

Одним из таких провалов американской дипломатии, согласно Foreign Policy, стало избрание новым генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) представителя Китая. Цюй Дунъюй, занимавший пост заместителя министра сельского хозяйства КНР, получил на выборах главы организации 108 из 191 голоса стран, принявших участие в голосовании. При этом поддерживаемый США кандидат Давид Кирвалидзе, выдвигавшийся от Грузии, набрал всего 12 голосов.