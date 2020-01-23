МИД Японии повысил уровень опасности в отношении поездок в Ухань

ТОКИО, 23 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Японии в четверг повысило уровень опасности в отношении поездок граждан страны в китайский город Ухань, где отмечена вспышка пневмонии нового типа. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Уханю присвоен второй уровень опасности по четырехбалльной шкале. Это означает, что МИД рекомендует отказаться от поездок в этот город без крайней необходимости. В случае, если от поездки воздержаться не удается, японцев просят быть предельно внимательными и соблюдать надлежащие меры безопасности.
В связи с тем, что власти Китая с 23 января ввели временный запрет для жителей Уханя покидать город из-за вспышки заболевания, и работа общественного транспорта, аэропорта и вокзалов города приостановлена, японская авиакомпания All Nippon Airways отменила вечерний рейс в этот город. Ухань и четыре японских аэропорта в Токио, Осаке, Нагое и Фукуоке связывают более 30 авиарейсов в неделю.