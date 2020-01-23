МИД Японии повысил уровень опасности в отношении поездок в Ухань

ТОКИО, 23 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Японии в четверг повысило уровень опасности в отношении поездок граждан страны в китайский город Ухань, где отмечена вспышка пневмонии нового типа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Уханю присвоен второй уровень опасности по четырехбалльной шкале. Это означает, что МИД рекомендует отказаться от поездок в этот город без крайней необходимости. В случае, если от поездки воздержаться не удается, японцев просят быть предельно внимательными и соблюдать надлежащие меры безопасности.

В связи с тем, что власти Китая с 23 января ввели временный запрет для жителей Уханя покидать город из-за вспышки заболевания, и работа общественного транспорта, аэропорта и вокзалов города приостановлена, японская авиакомпания All Nippon Airways отменила вечерний рейс в этот город. Ухань и четыре японских аэропорта в Токио, Осаке, Нагое и Фукуоке связывают более 30 авиарейсов в неделю.