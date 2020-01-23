Казахстан поддержал предложение России о непилотируемых запусках по проекту "Байтерек"

НУР-СУЛТАН, 23 января. /ТАСС/. Казахстан поддержал предложение России о непилотируемых запусках с космического ракетного комплекса (КРК) "Байтерек" на Байконуре. Об этом сообщил в четверг журналистам министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Аскар Жумагалиев.

"Предполагалось, что этот комплекс будет пилотируемый. На сегодняшний момент российская сторона предложила казахстанской стороне отказаться от пилотируемости, что позволит улучшить экономическую эффективность вложенных средств и сокращает затраты казахстанской стороны. Первоначальные затраты предполагали $314 млн, сегодня я говорил о $233 млн, которые необходимы для создания старта, для его модернизации. В этой связи мы поддерживаем данное предложение", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Как пояснил Жумагалиев, "непилотируемый означает, что космонавты с данного старта не будут направляться в космос, не будет пилотов". Он также напомнил, что сейчас Казахстан прорабатывает с Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами другой проект - модернизацию "Гагаринского старта", который является пилотируемым.

В 2018 году был подписан протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительствами Казахстана и России от 22 декабря 2004 года о создании на космодроме Байконур КРК "Байтерек". Он определяет обязанности сторон по проекту, вывод из аренды и передачу казахстанской стороне объектов наземной космической инфраструктуры КРК "Зенит-М" для дальнейшей модернизации. В данном проекте казахстанская сторона отвечает за создание наземной инфраструктуры КРК "Байтерек" путем модернизации имеющегося КРК "Зенит-М". Россия разрабатывает ракеты-носители "Союз-5" и "Союз-6", которые планирует запускать с этого комплекса.

Протокол к соглашению с Россией

Сенат (верхняя палата парламента) Казахстана в четверг ратифицировал протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительствами Казахстана и России о создании на космодроме Байконур космического ракетного комплекса (КРК) "Байтерек" от 22 декабря 2004 года. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из пресс-центра парламента.

"Протоколом предусматривается замена ракеты-носителя в проекте (с ракеты носителя "Ангара" на перспективную российскую ракету-носитель среднего класса), а также места строительства на базе космического ракетного комплекса "Зенит-М", который выводится из аренды космодрома "Байконур".

Предусмотрено распределение финансирования составных частей космического ракетного комплекса между сторонами, согласно которому российская сторона обеспечивает финансирование создания ракеты-носителя и средств транспортирования ее составных частей, модернизации технических комплексов разгонного блока, космического аппарата и космической головной части", - говорится в заключении Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената.

В свою очередь казахстанская сторона обеспечивает финансирование реконструкции и модернизации существующей наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса "Зенит-М", создания учебно-тренировочных средств подготовки персонала по эксплуатации стартового и технических комплексов. Срок начала летных испытаний КРК "Байтерек" с ракетой-носителем среднего класса определен в 2022 году. Как сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскар Жумагалиев, российская сторона планирует выделить на реализацию проекта "Байтерек" $916 млн, а казахстанская - порядка $233 млн.

После ратификации Сенатом протокол поступит на подпись к президенту Казахстана.