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Спор вокруг Курил

Япония опубликовала документ о переговорах с СССР в 1956 году о принадлежности Курил

Согласно дипломатическим записям, Токио на последнем этапе переговоров с СССР о восстановлении дипломатических отношений после Второй мировой отменил свое требование продолжать обсуждение вопроса принадлежности островов

ТОКИО, 23 января. /ТАСС/. Правительство Японии в 1956 году на последнем этапе переговоров с СССР о восстановлении двусторонних дипломатических отношений после Второй мировой войны сняло требование о том, что и после этого в процессе выработки мирного договора должны продолжиться переговоры о судьбе всей южной части Курил. Как сообщила в четверг газета "Асахи", об этом свидетельствуют до сих пор не публиковавшиеся дипломатические записи, сделанные в то время сотрудниками японского МИД.

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Они находились в архиве бывшего премьер-министра страны Такэо Мики и после его смерти в соответствии с волей политика были переданы в библиотеку токийского Университета Мэйдзи. Там этот дипломатический документ был обнаружен исследователями.

До сих пор правительство Японии заявляло, что на переговорах с СССР в 1956 году оно последовательно и неуклонно настаивало на том, что в ходе последующих переговоров о заключении мирного договора должен быть обязательно разрешен и вопрос о принадлежности всей южной части Курил. Однако обнаруженный сейчас документ, как отмечает газета, ясно свидетельствует, что это требование в конце концов было временно снято ради достижения скорейшей договоренности с Москвой о восстановлении двусторонних отношений и согласии Советского Союза на прием Японии в ООН. Однако это не означало, что Токио реально отказался от своих претензий.

Теги
ЯпонияРоссияСпор вокруг Курил
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