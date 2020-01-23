СМИ: США сохранят выжидательную позицию и продолжат давление в отношении КНДР

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Вашингтон планирует сохранить выжидательную позицию и продолжить дипломатическое давление на Пхеньян на том же уровне, что, по мнению американской стороны, должно вернуть КНДР за стол переговоров. С таким утверждением выступило в четверг агентство Yonhap со ссылкой на источник в Госдепартаменте США.

"Что касается отношений с КНДР, то мы сохраним спокойную, последовательную политику без резких изменений", - приводит Yonhap слова высокопоставленного сотрудника Госдепа. - Чтобы обеспечить постоянство дипломатического давления и выполнение санкций Совета Безопасности ООН, мы продолжим сотрудничество с союзниками и партнерами в регионе. Это даст Пхеньяну понять, что им нужно вернуться за стол переговоров".

Исходя из этого, в Вашингтоне не планируют идти на значительные уступки КНДР, заключает Yonhap. Однако, по словам американского дипломата, президент США Дональд Трамп сохраняет приверженность переговорному процессу и договоренностям, достигнутым на саммите в Сингапуре.

Ранее Пхеньян неоднократно выступал с призывами к Вашингтону урегулировать двусторонние отношения до конца 2019 года. Первый саммит США и КНДР успешно прошел в июне 2018 года в Сингапуре, однако второй в Ханое в феврале 2019 года закончился безрезультатно. Лидеры двух государств провели 30 июня короткую встречу в пограничном пункте Пханмунджом на границе Республики Корея и КНДР. 5 октября 2019 года представители двух стран встретились в Стокгольме, но наладить диалог между Вашингтоном и Пхеньяном до конца 2019 года так и не удалось.