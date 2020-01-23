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В Минобороны Турции обвинили Афины в переброске вооружений на острова с невоенным статусом

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар при этом не уточнил, о каких конкретно островах идет речь

АНКАРА, 23 января. /ТАСС/. Турция обвинила Грецию в переброске вооружения на ряд островов, которые носят невоенный статус. С соответствующим заявлением выступил в четверг министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Греция вооружает 16 островов, у которых невоенный статус, это является нарушением договоренностей. [Афины] должны придерживаться норм международного права", - цитирует министра Анатолийское агентство.

Глава Минобороны Турции при этом не уточнил, о каких конкретно островах идет речь.

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ТурцияГреция
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