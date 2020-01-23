Гончарук заявил, что правительство Украины не будет уходить в отставку

ДАВОС /Швейцария/, 23 января. /ТАСС/. Правительство Украины не будет уходить в отставку, оно продолжает работать. Об этом заявил в четверг премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время Украинского завтрака в Давосе.

"Правительство никуда не уходит. Правительство продолжает работать, мы не планируем никаких отставок, это слухи", - сказал он.

По словам премьера, вокруг его кабмина "много провокаций, манипуляций, "сливов" и грязной игры", и эту игру ведут группы влияния, которым "очень некомфортно работать в стране с честным правительством".

Гончарук подчеркнул, что кабмин будет работать с действующим президентом и Верховной радой и что в президентской команде "все прекрасно", внутри нее "беспрецедентная координация". "Команда президента будет работать далее в том ключе, который уже сейчас задан. Это евроинтеграция, открытость миру, борьба с коррупцией, упрощение процедур", - пояснил он. Премьер добавил, что правительство будет работать до тех пор, пока к нему будет доверие.