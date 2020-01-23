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СМИ: более 600 боевиков сдались властям на востоке Индии

Среди сложивших оружие есть боевики-маоисты, которые вели подрывную деятельность на территории штата Ассам

ТАСС, 23 января. По меньшей мере 644 экстремиста сдались с оружием властям штата Ассам на востоке Индии. Об этом сообщила в четверг газета Hindustan Times.

"Сегодня наступил важный день для Ассама. Нам сдались 644 боевика из восьми экстремистских группировок", - заявил начальник местной полиции Бхаскар Маханта. Отмечается, что среди сложивших оружие есть боевики-маоисты, которые вели подрывную деятельность на территории штата.

Маоисты, которых в Индии называют наксалитами, совершают вылазки с 1960-х годов. Боевики нападают на чиновников и полицейских, вымогают деньги у местного населения. Несколько лет назад наксалиты провозгласили создание "свободных от капиталистов" зон в "красном коридоре" от Непала до Южной Индии. Нью-Дели считает маоистов одной из главных внутренних угроз.

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