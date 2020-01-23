Нетаньяху сказал Путину, что рад приветствовать его в своей резиденции в Иерусалиме

ИЕРУСАЛИМ, 23 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в четверг Владимиру Путину, что рад приветствовать его в своей резиденции в Иерусалиме.

"Я и моя супруга Сара рады приветствовать нашего большого друга президента Российской Федерации. Мы рады вас видеть здесь, в Иерусалиме", - сказал премьер, обращаясь к Путину. Трансляцию встречи осуществляла канцелярия израильского премьера.

Поездка российского лидера в Израиль приурочена к празднованию 75-й годовщины освобождения Красной армией концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв Холокоста.

Путин выступит в качестве главного иностранного гостя на Всемирном форуме "Сохраним память о Холокосте, боремся с антисемитизмом". Кроме переговоров с Нетаньяху у российского лидера состоится встреча с президентом еврейского государства Реувеном Ривлином.