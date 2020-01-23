МИД Китая назвал безосновательными слова Помпео о вреде китайских инвестиций

ПЕКИН, 23 января. /ТАСС/. Власти КНР рассматривают высказывания госсекретаря США Майкла Помпео об опасности китайских инвестиций как блеф, не имеющий под собой никакого основания. Об этом заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"То, что отдельные представители американской стороны враждебно реагируют на отношения Китая и Латинской Америки, ни для кого не секрет, - сообщил он на брифинге, отвечая на вопрос, как китайская сторона оценивает недавний выпад Помпео в адрес Пекина по поводу инвестиций КНР. - Однако все такие заявления не стоят и ломаного гроша, подобные безответственные сплетни не пользуются поддержкой латиноамериканских государств - это очевидно".

По словам дипломата, Китай выстраивает со странами Латиноамериканского региона исключительно равноправные взаимовыгодные отношения с учетом интересов своих партнеров. Он подчеркнул, что инвестиции КНР стимулировали развитие Латинской Америки, позволили создать там множество новых рабочих мест.

"Если США смогут на деле помочь латиноамериканским странам, окажут им содействие в экономическом развитии и повышении национального благосостояния, мы это будем только приветствовать. Мы готовы к трехстороннему сотрудничеству в Латинской Америке, в том числе с участием Соединенных Штатов", - подытожил Гэн Шуан.

Как ранее сообщило агентство Reuters, во время визита на Ямайку Помпео заявил, что страны мира не должны использовать китайские инвестиции, поскольку это якобы приведет к зависимости от Пекина. По мнению госсекретаря, капиталовложения КНР "разрушительны и не создают рабочие места".