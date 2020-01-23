Власти Польши сформировали кризисный штаб по мониторингу выступлений на форуме в Израиле

ВАРШАВА, 23 января. /ТАСС/. Польское руководство сформировало кризисный штаб, чтобы следить за выступлениями на форуме памяти о Холокосте в израильском мемориальном комплексе Яд Вашем, в особенности за речью президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил в четверг Польскому агентству печати глава канцелярии правительства республики Михал Дворчик.

По его словам, группа состоит из представителей президента, премьер-министра, МИД страны. "Мы будем сразу же реагировать в зависимости от того, что произойдет в Иерусалиме", - сказал Дворчик.

В Варшаве считают, что выступление Путина может стать "попыткой навязать собственную версию истории" и выставить Польшу в невыгодном свете. Как указал утром в эфире Польского радио премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, Варшава "не даст себя спровоцировать, но готова ответить на то, что, возможно, произойдет в Иерусалиме".

13 января в сообщении, размещенном на странице МИД РФ в Facebook, было обращено внимание на то, что в информационном пространстве Польши распространяется недостоверная информация о пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, который состоится в Израиле 23 января. По утверждению польских СМИ, данное мероприятие организуют не израильские власти, а некий "частный фонд". Как считают в российском дипведомстве, кампания по дискредитации форума памяти о Холокосте в польском информпространстве выглядит нелепой попыткой оправдать решение президента Польши Анджея Дуды, который под надуманным политизированным предлогом отказался от участия в этом мероприятии.

В МИД РФ обратили внимание, что форум является не частной инициативой, а крупным международным событием под патронажем президента Израиля. На данное мероприятие прибудут главы государств и правительств более чем 40 стран, включая США, Францию, Австрию, Грецию, Италию и Украину. О своей готовности приехать в Израиль для участия в форуме президент РФ Владимир Путин сообщил 12 сентября 2019 года на переговорах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Сочи.