Глава МИД Турции: российские С-400 совместимы с американскими F-35 и не несут угрозы НАТО

ТАСС, 23 января. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в четверг заявил, что российские зенитные ракетные системы С-400 совместимы с американскими истребителями F-35 и не представляют угрозы для НАТО. Об этом информировало агентство Reuters .

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"Мы полагаем, что С-400 и F-35 совместимы, - указал он на панельной дискуссии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. - Они [С-400] не представляют угрозы для систем НАТО и союзников по НАТО".

Глава МИД Турции также предложил создать рабочую группу под руководством Североатлантического альянса для изучения этого вопроса.