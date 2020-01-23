Украинские пограничники не пустили в страну двух членов "Единой России" и члена КПРФ

КИЕВ, 23 января. /ТАСС/. Два представителя партии "Единая Россия" и один член КПРФ не смогли пересечь украинскую границу из-за отказа во въезде в страну. Об этом пресс-служба Государственной пограничной службы Украины сообщила на своем официальном сайте в четверг, не указав фамилии россиян.

"Вечером 22 января в столичных аэропортах [украинской столицы] "Борисполь" и "Киев (Жуляны)" трое российских политиков не смогли пересечь украинскую границу", - сказано в сообщении.

При этом уточняется, что один из них, прилетевший в аэропорт "Борисполь", является членом "Единой России" и "бывшим мэром одного из облцентров РФ". "Подтвердить цель своего пребывания зарубежный политик не смог, поэтому на основании закона Украины "О пограничном контроле" в нашу страну его не пропустили", - пояснили пограничники, добавив, что утром в четверг гражданин России вылетел из Киева рейсом в Германию.

Еще двое россиян, один из которых, согласно сообщению Госпогранслужбы Украины, является членом "Единой России", а второй - КПРФ, по прилету в аэропорт "Киев" "сообщили, что якобы прибыли в Киев для участия в конференции", но не были пропущены и покинули пределы страны.