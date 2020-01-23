Международный суд ООН потребовал от Мьянмы прекратить притеснения народности рохинджа

ГААГА, 23 января. /ТАСС/. Мьянма должна немедленно прекратить притеснения народности рохинджа. Об этом заявил в четверг председатель Международного суда ООН Абдулкави Ахмед Юсуф, зачитывая решение, касающееся предупредительных мер в рамках разбирательства между Гамбией и Мьянмой о нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида от 1948 года.

Подчеркнув, что инстанция обладает предварительной юрисдикцией в данном деле, судья сказал, что "Мьянма должна предотвратить совершение ее армией и нерегулярными вооруженными подразделениями преступлений геноцида", а также попыток, заговоров, подстрекательства или пособничества в геноциде. Юсуф добавил, что "Мьянма также должна принять меры для того, чтобы предотвратить уничтожение и обеспечить сохранение любых доказательств", связанных с обвинениями в совершении актов геноцида.

Разбирательство было инициировано 11 ноября Гамбией, которая подала иск от лица Организации исламского сотрудничества. Страна намерена добиваться того, чтобы преимущественно буддистская Мьянма был признана ответственной за, как утверждается, поддерживаемый государством геноцид в отношении мусульманского меньшинства, известного как народность рохинджа. Гамбия требует, чтобы суд обязал Мьянму прекратить любые формы геноцида, наказать виновных, в том числе правительственных служащих и военных высокого ранга, а также выплатить компенсации жертвам.

Вынесенное в четверг решение касается предупредительных мер, которые должны быть приняты сторонами на время проведения разбирательства. Оно является юридически обязательным для выполнения.

Ситуация в Мьянме обострилась в августе 2017 года, когда боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа", образованного в 2013 году, напали на 30 опорных пунктов полиции в штате Ракхайн. После этого силы безопасности республики начали в регионе силовую операцию. Согласно официальным данным, волна насилия привела к гибели более чем 400 человек, около 740 тысяч рохинджа, по оценкам ООН, бежали в Бангладеш. Мьянма утверждает, что военные по большей части действовали в рамках закона, а по отдельным случаям превышения солдатами и офицерами полномочий уже вынесены обвинительные приговоры или проводятся расследования.