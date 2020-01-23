Чавушоглу заявил, что Турция выступает за принятие Грузии в состав НАТО

ДАВОС, 23 января. /ТАСС/. Турция выступает за принятие Грузии в состав Североатлантического альянса. С таким заявлением выступил в четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на дискуссионной сессии "Будущее НАТО" на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

"Я не понимаю, почему мы не пригласили Грузию [в НАТО] или не запустили для Грузии план действий для членства в НАТО, - подчеркнул он. - Грузия нуждается в нас, и нам нужен такой союзник. В связи с этим Турция считает, что [альянс] должен расширяться, а Грузия должна стать государством-членом НАТО".