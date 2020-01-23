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Кризис в Сирии

СМИ: Педерсен обсудит в Дамаске повестку заседания Конституционного комитета

По данным издания Al Watan, третий раунд переговоров делегаций правительства Сирии, оппозиции и гражданских обществ может состояться в Женеве в течение февраля

ТАСС, 23 января. Спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен прибудет 28 января в Дамаск, чтобы обсудить с вице-премьером и главой МИД Валидом Муаллемом сроки проведения и повестку очередного заседания Конституционного комитета. Об этом сообщила в четверг сирийская газета Al Watan.

По ее информации, третий раунд переговоров делегаций правительства Сирии, оппозиции и гражданских обществ может состояться в Женеве в течение февраля. Два первых раунда прошли в октябре и ноябре прошлого года.

"Педерсен хочет заранее согласовать со сторонами повестку предстоящей встречи", - сообщил изданию западный диписточник в Нью-Йорке. По его сведениям, ооновский эмиссар стремится "сблизить позиции участников переговоров, чтобы выработать общую платформу".

4 ноября приступила к работе редакционная (малая) группа Конституционного комитета Сирии, состоящая из 45 экспертов (по 15 от правительства, оппозиции и гражданского общества страны). Всего в состав комитета вошло 150 делегатов: по 50 от каждой стороны. Решение о создании этого органа для выработки рекомендаций по внесению поправок в конституцию республики было принято на состоявшемся 31 января 2018 года в Сочи Конгрессе сирийского национального диалога.

Как отмечает Al Watan, на работе Конституционного комитета может положительно сказаться начавшееся дипломатическое сближение между Сирией и Саудовской Аравией после разрыва связей в 2011 году. В руководстве оппозиционного Сирийского комитета по переговорам (СКП), штаб которого находится в Эр-Рияде, сейчас проводятся перестановки, что может привести к более гибкой линии поведения ее делегации в Женеве.

После визита в Дамаск Педерсен 29 января доложит о ситуации Совету Безопасности ООН. Ранее в МИД РФ сообщили, что на 24 января в Москве запланирована встреча эмиссара ООН с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАСирияШвейцарияКризис в СирииСаудовская АравияПедерсен, Гейр
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