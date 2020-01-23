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Около 3,8 млн граждан Украины покинули страну за последнее десятилетие

Оценка проводилась с использованием данных мобильных операторов, Госстата, Государственного реестра физических лиц Украины

КИЕВ, 23 января. /ТАСС/. Около 3,8 млн граждан Украины покинули страну за последнее десятилетие и не вернулись обратно. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции министр кабинета министров страны Дмитрий Дубилет.

"За последние 10 лет у нас получилось 3,8 млн человек [эмигрировавших]. Это люди, которые не вернулись, потому что они остались работниками или по другой причине - это открытый вопрос. Это открытая статистика", - сказал он, представляя итоги оценки количества граждан Украины по данным реестров.

Оценка проводилась с использованием трех источников информации - данных мобильных операторов, Госстата Украины, Государственного реестра физических лиц. По данным исследования, на 1 декабря 2019 года на территории Украины находились 37,289 млн граждан. Эта цифра не учитывает лиц, которые были за рубежом или на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, а также в Крыму. Согласно "электронной переписи", в Киеве проживает 3,7 млн человек, то есть почти каждый 10-й, который в то время находился на Украине.

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