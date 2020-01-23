Министр окружающей среды Словакии подал в отставку после того, как пьяным устроил скандал

ПРАГА, 23 января. /ТАСС/. Министр окружающей среды Словакии Ласло Солимош, который стал накануне участником скандального инцидента, подал в четверг в отставку. Об этом сообщило Словацкое радио.

Солимош объявил об отставке на пресс-конференции в Братиславе, выразив сожаления за свои необдуманные действия. "Прошу прощения у своей семьи, коллег по министерству и общественности", - сказал министр, слова которого привело радио.

Солимош и его брат были доставлены в среду вечером в одно из отделений полиции в Братиславе после того, как устроили скандал в китайском ресторане на Лауринской улице. Они находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Братья устроили потасовку с персоналом ресторана, в ходе которой разбили стеклянную дверь в заведении. Один из официантов обратился за медицинской помощью. В ходе инцидента политик кричал, что занимает пост министра и требует к себе должного уважения.

Солимош с братом были допрошены полицией и затем отпущены. Против них может быть возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве и о нанесении имущественного вреда.