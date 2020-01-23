Глава МИД ДНР назвала бессмысленными попытки Киева пересмотреть минские соглашения

ДОНЕЦК, 23 января. /ТАСС/. Полномочный представитель Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе, министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова считает бесперспективными заявления Киева о намерении пересмотреть минские соглашения. Таким образом она отреагировала в четверг на заявление представителя Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы.

"Вместо реального стремления к мирному урегулированию Киев показывает ровно обратное, регулярно заявляя о своем желании пересмотреть Комплекс мер [по выполнению минских соглашений] и изменить его последовательность в выгодную для себя сторону", - отметила Никонорова.

"Призываем украинских переговорщиков в Минске не идти путем команды [Петра] Порошенко (бывшего президента Украины - прим. ТАСС) и не тратить время на бессмысленные попытки ревизовать Комплекс мер с тем, чтобы удалить из него все обязательства Киева перед народом Донбасса, а вместо этого начать наконец-то предметно реализовывать данный документ", - сказала Наталья Никонорова.

Она призвала представителей Украины в политической подгруппе сосредоточиться не на медийных провокациях, а на своей непосредственной деятельности в рамках минского процесса.

Глава МИД ДНР подчеркнула, что минские соглашения в феврале 2015 года обрели статус международно-правового документа, одобренного Советом Безопасности ООН, а значит, вносить какие-либо правки в документ такого уровня не только нецелесообразно, но и невозможно. В решениях декабрьского саммита "нормандской четверки" не было упоминаний о каких-либо изменениях в минских договоренностях, напомнила глава МИД ДНР.

Представитель Киева в политической подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Резников заявил в четверг, что Киев будет настаивать на пересмотре минских соглашений, с тем чтобы выборы в Донбассе проходили только после передачи Украине контроля над границей. Согласно минским соглашениям, возвращение контроля над границей с РФ произойдет лишь после проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.