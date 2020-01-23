Суд Греции подтвердил решение Минюста об экстрадиции Винника во Францию

АФИНЫ, 23 января. /ТАСС/. Государственный совет - Верховный административный суд Греции отверг жалобы защиты россиянина Александра Винника, находящегося с июля 2017 года в тюремном заключении в Греции, на решение министра юстиции Греции о его экстрадиции сначала во Францию, а затем в США и Россию, и подтвердил это решение Минюста. Об этом говорится в решении суда, которое опубликовала в четверг газета Kathimerini.

Верховный суд под председательством заместителя председателя этого органа Атанасиоса Радоса вынес решение, отклонив апелляцию Винника и его адвокатов по формальным причинам и существу, отмечает издание.