Макрон приветствовал инициативу Путина о встрече лидеров пятерки постоянных членов СБ ООН

ИЕРУСАЛИМ, 23 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал инициативу президента России Владимира Путина провести встречу лидеров пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН по мировым проблемам. Об этом он заявил в четверг на международном форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом".

"Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН несут сегодня историческую ответственность. И я, дорогой Владимир, разделяю ваше намерение собрать нас всех вместе, - сказал Макрон. - Я хотел бы, чтобы мы смогли это сделать, потому что мы являемся гарантами международного порядка".

Он также подчеркнул необходимость единства Европы и международного сообщества в условиях, когда вновь "поднимает голову" антисемитизм. "Потому что антисемитизм вновь появляется, а вместе с ним его спутники: нетерпимость и ненависть. Это не только проблема евреев, это в первую очередь проблема всех остальных", - добавил французский президент.

Всемирный форум памяти Холокоста проходит в четверг в Иерусалиме. В нем принимают участие лидеры государств и правительств 45 стран, включая Россию, Францию, Германию, Италию и США.

Выступая ранее на форуме, Путин предложил провести в 2020 году саммит лидеров РФ, Китая, США, Франции и Великобритании по мировым проблемам "в любой стране, любой точке мира, где это будет удобно коллегам". По его словам, Москва готова "к такому серьезному разговору" и намерена не откладывая направить соответствующие послания лидерам.