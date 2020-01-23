{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Макрон приветствовал инициативу Путина о встрече лидеров пятерки постоянных членов СБ ООН

Президент Франции также подчеркнул необходимость единства Европы и международного сообщества в условиях, когда вновь "поднимает голову" антисемитизм

ИЕРУСАЛИМ, 23 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал инициативу президента России Владимира Путина провести встречу лидеров пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН по мировым проблемам. Об этом он заявил в четверг на международном форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом".

"Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН несут сегодня историческую ответственность. И я, дорогой Владимир, разделяю ваше намерение собрать нас всех вместе, - сказал Макрон. - Я хотел бы, чтобы мы смогли это сделать, потому что мы являемся гарантами международного порядка".

Он также подчеркнул необходимость единства Европы и международного сообщества в условиях, когда вновь "поднимает голову" антисемитизм. "Потому что антисемитизм вновь появляется, а вместе с ним его спутники: нетерпимость и ненависть. Это не только проблема евреев, это в первую очередь проблема всех остальных", - добавил французский президент.

Всемирный форум памяти Холокоста проходит в четверг в Иерусалиме. В нем принимают участие лидеры государств и правительств 45 стран, включая Россию, Францию, Германию, Италию и США.

Выступая ранее на форуме, Путин предложил провести в 2020 году саммит лидеров РФ, Китая, США, Франции и Великобритании по мировым проблемам "в любой стране, любой точке мира, где это будет удобно коллегам". По его словам, Москва готова "к такому серьезному разговору" и намерена не откладывая направить соответствующие послания лидерам.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФранцияМакрон, Эмманюэль
Реклама на ТАСС
Brexit
Елизавета II подписала билль о Brexit
Таким образом документ, подготовленный правительством Бориса Джонсона, получил статус закона
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС